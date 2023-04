Kiew zieht Reserven bei Artjomowsk zusammen, um einen Gegenangriff zu versuchen. Dies verlautbarte Jan Gagin, ein Berater des amtierenden Chefs der Donezker Volksrepublik. TASS zitiert ihn wörtlich: "Der Gegner wird noch um die Außenbezirke kämpfen, die noch unter der Kontrolle der ukrainischen Armee sind, obwohl die Stadt bereits gefallen ist. Sie ziehen ihre Reserven zusammen, um zu versuchen, Artjomowsk zurückzuerobern." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gagin zufolge befinden sich noch Hunderte von ukrainischen Soldaten in Artjomowsk, und die Kämpfe gehen weiter. Er warnte außerdem, dass große Teile der Reservekräfte, die Kiew in die Stadt verlegen will, auf dem Weg dorthin vernichtet werden."

Quelle: RT DE