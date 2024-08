Trump sieht USA "nah an einem Weltkrieg"

Donald Trump sieht die USA "nah an einem Weltkrieg". Das Land sei in einer "gefährlichen Situation", sagte Trump am Donnerstag in einem Pressestatement an seinem Wohnsitz in Florida.

Trump bezeichnete seine neue Gegenkandidatin von den Demokraten, die amtierende Vize-Präsidentin Kamala Harris, als "radikale Linke". Gleichzeitig gab er bekannt, nun zu mehreren TV-Duellen auf verschiedenen Sendern bereit zu sein.



Zuvor hatte es Streit zwischen Trump und Harris gegeben, weil Trump nur ein TV-Duell bei FoxNews wollte, Harris dagegen wollte nur den Termin beim Sender ABC wahrnehmen, wo ursprünglich bereits ein TV-Duell zwischen Trump und Biden vereinbart worden war, bevor Biden seinen Rückzug erklärt hatte. Die Termine für die TV-Duelle sollen laut Trump nun der 4., 10. und 25. September sein.



Darüber hinaus wiederholte Trump bei seinem Statement die bekannten Phrasen: Das Land wäre seiner Ansicht nach nie in die aktuelle wirtschaftliche Lage gekommen und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wäre nie ausgebrochen und der 7. Oktober in Israel nie passiert, wenn er in den letzten Jahren im Amt gewesen wäre. Der aktuelle Präsident sei "inkompetent", sagte Trump. Quelle: dts Nachrichtenagentur