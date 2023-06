Netanjahu: Westliche Waffen aus der Ukraine an Grenzen Israels gesichtet

Israel befürchtet, dass die vom Westen an Kiew gelieferten Waffen an Iran gelangen und gegen Israel eingesetzt werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begründete damit die Weigerung seines Landes, Waffen an die Ukraine zu liefern. In einem Interview an die Zeitung Jerusalem Post sagte er:

"Wir befürchten, dass jegliche Systeme, die wir der Ukraine übergeben, in die Hände Irans gelangen und gegen uns eingesetzt werden können. Und im Übrigen ist es keine theoretische Möglichkeit. Das passierte tatsächlich mit westlichen Panzerabwehrwaffen, die wir jetzt an unseren Grenzen wiederfinden."

Quelle: RT DE