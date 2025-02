Militarist Masala gegen Ukraine-Friedenstruppe ohne US-Sicherheitsgarantie

Der Militärexperte Carlo Masala hat davor gewarnt, nach Kriegsende eine europäische Friedenstruppe für die Ukraine ohne US-Sicherheitsgarantie zu bilden. "Es geht um eine Truppe, die 30.000 bis 100.000 Soldaten umfasst", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Das kann Europa alles stellen. Aber dann reißen wir Lücken in die Nato-Verteidigung und geben Putin die Gelegenheit, das Baltikum oder Polen anzugreifen."



Eine Friedenstruppe "würde nur mit einer Sicherheitsgarantie der Amerikaner abschreckend auf Putin wirken", so Masala. "Aber die wird es nach jetzigem Stand nicht geben." Eine Beteiligung der Bundeswehr ohne US-Sicherheitsgarantie würde nach Überzeugung Masalas in Deutschland "ein Problem werden".

Quelle: dts Nachrichtenagentur