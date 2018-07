Zweites Nowitschok-Opfer aus Klinik entlassen

Im jüngsten Nowitschok-Vergiftungsfall in Großbritannien ist das zweite Opfer aus der Klinik entlassen worden. Das berichtete am Freitag die BBC. Der 45-Jährige hatte wie seine 44-jährige Lebensgefährtin Vergiftungserscheinungen. Sie war vor knapp zwei Wochen an den Folgen gestorben. Als Quelle wurde ein Behälter identifiziert, der im Haus des vergifteten 45-Jährigen in Amesbury gefunden wurde, hatte Scotland Yard mitgeteilt.

Der Fall gibt weiterhin Rätsel aus. Erst am Donnerstag dieser Woche hatte die britische Regierung Medienberichte dementiert, wonach es im ähnlichen Fall rund um den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter einen Durchbruch gegeben habe und mögliche Täter identifiziert worden seien. Auch sie waren mit Nowitschok vergiftet worden, hatten aber beide überlebt. Der Fall hatte eine internationale diplomatische Krise ausgelöst. Quelle: dts Nachrichtenagentur