Selenskij beklagt Waffenmangel: Ukraine kann jetzt keine Gegenoffensive starten

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat der japanischen Zeitung Yomiuri ein exklusives Interview gegeben. In dem am Samstag veröffentlichten Gespräch sagte der Politiker nach einem Besuch des von der Ukraine kontrollierten Teils des Gebiets Cherson, dass die ukrainische Armee noch außer Stande sei, im Osten eine Gegenoffensive zu starten. "Ohne Panzer, Artillerie und Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS dürfen wir unsere tapferen Jungs nicht an die vorderste Front schicken." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Selenskij verwies auch auf einen ernsthaften Mangel an Munition und sagte, dass Kiew derzeit auf Lieferungen von seinen Partnern warte. 鋭い目つきのゼレンスキー氏、水も飲まず語り続けた58分…列車の一時停車中には物売りが接近https://t.co/f5q5XtuLUI #国際 — 読売新聞 国際 (@YOL_world) March 24, 2023 In Bezug auf Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau erklärte der ukrainische Präsident, dass es dafür absolut keine Voraussetzungen gebe. Den von China vorgeschlagenen Friedensplan sehe er skeptisch. Die Ukraine habe bislang keine Vermittlungsvorschläge aus Peking erhalten. Selenskij bekräftigte allerdings seine Bereitschaft, sich mit Xi Jinping zu treffen." Quelle: RT DE