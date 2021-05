RKI erklärt Großbritannien zu "Virusvariantengebiet"

Die Bundesregierung hat Großbritannien zum "Virusvariantengebiet" erklärt. Das geht aus der Liste des Robert-Koch-Instituts zu Risikogebieten hervor, die am Freitagabend aktualisiert wurde. Suriname sowie Trinidad und Tobago gelten ab sofort als "Hochinzidenzgebiete".

Andorra, Frankreich, Kroatien, Slowenien, die Mongolei, Oman und St. Lucia werden hingegen von "Hochinzidenzgebieten" zu "Risikogebieten" herabgestuft. Finnland, die Region Midland in Irland, Rumänien, San Marino, die Autonomien Extremadura und Asturien in Spanien und die Slowakei gelten nun nicht einmal mehr als "Risikogebiete". Über einen Testnachweis unmittelbar bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland müssen Personen verfügen, wenn sie aus einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet einreisen. Einreisende aus einem Risikogebiet müssen spätestens 48 Stunden nach Ankunft einen entsprechenden Testnachweis vorweisen können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur