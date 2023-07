Russische Streitkräfte kontrollieren Nachschubwege der ukrainischen Truppen am Frontabschnitt Swatowo

Russische Soldaten halten mehrere Nachschubwege der ukrainischen Streitkräfte in den vorderen Stellungen in Richtung Swatowo im Donbass mittels Beschuss unter Kontrolle, erklärt ein russischer Soldat, der an diesem Frontabschnitt Aufgaben wahrnimmt, gegenüber RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er berichtet, dass der Feind zwar Nachschubwege aus dem Hinterland der Front hat, es aber problematisch ist, Proviant und Munition direkt an die vorderen Stellungen zu liefern." Quelle: RT DE