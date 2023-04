In seinem täglichen Frontbericht hat Russlands Verteidigungsministerium die Verluste der ukrainischen Streitkräfte innerhalb des vergangenen Tages bekannt gegeben. Am Frontabschnitt Kupjansk wurden demnach vier ukrainische Sabotagegruppen abgefangen und ukrainische Stellungen mit Artillerie angegriffen. Dabei verlor Kiews Militär bis zu 65 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und einen Pickup. Außerdem wurde das Munitionsdepot der 67. mechanisierten Brigade zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Krasny Liman betrugen die ukrainischen Verluste bis zu 80 Soldaten, zwei Schützenpanzer sowie eine Haubitze des Typs D-20.

Am Donezker Frontabschnitt dauern die Kämpfe im westlichen Teil der Stadt Artjomowsk weiterhin an. Zur Unterstützung der Sturmverbände flogen die russischen Luftstreitkräfte hier an einem Tag neun Einsätze. Die Ukraine verlor insgesamt bis zu 360 Soldaten und ausländische Söldner, sieben Schützenpanzer, acht gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Autos, eine Haubitze des Typs D-20 sowie zwei Selbstfahrlafetten des Typs Gwosdika.

An den Frontabschnitten Süd-Donezk und Saporoschje kamen bei den Angriffen der russischen Luftstreitkräfte und Artillerie insgesamt über 120 ukrainische Soldaten ums Leben. Des Weiteren wurden ein gepanzertes Kampffahrzeug, neun Autos, zwei Haubitzen der Typen D-20 und Msta-B sowie eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija zerstört.

Am Frontabschnitt Cherson wurden durch russisches Artilleriefeuer über 20 ukrainische Soldaten getötet und eine US-produzierte Haubitze des Typs M777 vernichtet.

Die Luftabwehr schoss entlang der gesamten Frontlinie 15 ukrainische Drohnen ab."

Quelle: RT DE