Gazprom entdeckt in Nordrussland neue Gasreserven von über 500 Mrd. Ncbm

Russlands größter Gasförderer Gazprom hat in Nordrussland zwei Gasfelder mit geschätzten Reserven von insgesamt 500 Milliarden Kubikmeter entdeckt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, befinden sich die beiden Vorkommen auf dem Festlandsockel der Halbinsel Jamal an der arktischen Küste. Dies teilt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter ist hierzu auf deren deutschen Webseite zu lesen: "Die föderale Agentur für die Bodennutzung hat bereits einen entsprechenden Beschluss der staatlichen Kommission für Reserven bestätigt. Die beiden Felder - Dinkow und Njarmejskoje – liegen in der Karasee. Die ausbringbaren Reserven von Dinkow werden von Gazprom-Experten nach den Kategorien C1+C2 auf 390,7 Milliarden Kubikmeter und die von Njarmejskoje auf 120,8 Milliarden Kubikmeter geschätzt." Quelle: Sputnik (Deutschland)



