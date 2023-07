Untergrundkämpfer: Sammelpunkt ukrainischer Streitkräfte in Nikolajew zerstört

Das russische Militär hat einen Aufmarschplatz des ukrainischen Militärs und ausländischer Söldner in Nikolajew sowie Produktionsstätten für Militärschiffe zerstört, berichtet der Koordinator des Nikolajewer Untergrunds Sergei Lebedew gegenüber RIA Nowosti. Er erklärt: "In Nikolajew wurden mehrere Ziele getroffen. Eines davon war das Hotel Ingul, in dem die Nazis mit ihren ausländischen Ausbildern untergebracht waren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Videoaufnahmen zeigen, dass das Gebäude stark beschädigt ist, der mittlere Teil der beiden oberen Stockwerke des fünfstöckigen Gebäudes ist vollständig eingestürzt, es hat sich ein Krater gebildet. Es gibt fast keine Fenster mehr. Das Hotel Ingul befindet sich nur wenige Dutzend Meter von der größten Nikolajewer Militärwerft entfernt, in der während der Sowjetzeit Raketenkreuzer, Zerstörer, große Anti-U-Boot- und Patrouillenschiffe sowie U-Boote gebaut wurden. Lebedew weist darauf hin, dass nach dem Angriff alle Zugänge zur Werft bereits mehrere Häuserblocks entfernt blockiert und nur Krankenwagen, Feuerwehrleute und Rettungskräfte durchgelassen wurden. Darüber hinaus seien nach Angaben des Untergrundkämpfers im Unternehmen Nibulon "bestimmte Container" getroffen worden. Nibulon ist eine weitere Werft, in der unter anderem Kriegsschiffe gebaut werden. Nach Angaben von Anwohnern ist bekannt, dass es einen massiven Angriff auf den Hafen von Nika-Tera gegeben hat." Quelle: RT DE