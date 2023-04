Französische Söldner hätten russische Kriegsgefangene aus nächster Nähe erschossen, teilte das russische Ermittlungskomitee auf seinem Telegram-Kanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"In der Erklärung heißt es: "Die Ermittler des Russischen Ermittlungskomitees werden die Verbrechen der französischen Söldner an den russischen Kriegsgefangenen untersuchen. Das Ermittlungskomitee Russlands wird alle Umstände des Geschehens aufklären, um die an dem Verbrechen Beteiligten vor Gericht zu bringen."

Die Behörde gab an, dass einer der Kämpfer ein Foto veröffentlicht hatte, auf dem drei russische Kriegsgefangene aus nächster Nähe erschossen wurden.

Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees nahmen die französischen Söldner als Teil des Asow-Regiments und der 92. Brigade der ukrainischen Streitkräfte an den Kämpfen aufseiten Kiews teil."

Quelle: RT DE