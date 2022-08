Wegen bevorstehender UN-Generalversammlung: Russische Botschaft in Washington bittet das US-State Department, Lawrow ein Visum zu erteilen

Wie TASS meldet, hat die russische Botschaft in den USA an das Weiße Haus und das State Department appelliert, dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und allen Mitgliedern der russischen Delegation Visa für die Teilnahme an der UN-Generalversammlung im September auszustellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am Mittwoch im Fernsehsender Rossija-24: "Die Botschaft hat bereits an das Weiße Haus und das Außenministerium appelliert, den Verpflichtungen des Landes, in dem sich der UN-Sitz befindet, nachzukommen und dem Minister und allen Mitgliedern der russischen Delegation unverzüglich Visa auszustellen." Antonow habe gesagt, viele würden Lawrow gerne bei Veranstaltungen der UN-Generalversammlung sehen: "Jetzt bekommen wir viele Fragen, ob der Minister zur UN-Vollversammlung kommen wird. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass viele Sergej Wiktorowitsch (Lawrow – Anm. d. Red.) gerne in der UN-Vollversammlung sehen würden. Ich erinnere mich an die jüngsten Reisen des Ministers nach Asien und Afrika: Sie haben dort auf ihn gewartet und ihn um ein Treffen gebeten." Der russische Botschafter in den USA sagte außerdem, er werde am 18. August im Außenministerium über Lawrows Visum für die UN-Generalversammlung sprechen: "Morgen werde ich dem Außenministerium einen weiteren Besuch abstatten, bei dem eines der zentralen Themen, die ich anzusprechen gedenke, genau dieses Problem ist – das Problem der vollen, uneingeschränkten Teilnahme unseres Ministers und unserer Delegation an den bevorstehenden September-Veranstaltungen in New York (gemeint ist die UN-Generalversammlung – Anm. d. Red.)." Der Botschafter betonte auch, dass Lawrow "ständig an internationalen Foren teilnimmt, einschließlich des G20, der SCO (Shanghai Cooperation Organisation, Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit; Anm. d. Red.), der ASEAN, der GUS und der CSTO (Collective Security Treaty Organization, Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS – Anm. d. Red.)"." Quelle: RT DE