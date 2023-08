Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Auf seinem Briefing am Dienstag hat der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, über die jüngsten Entwicklungen an der Kontaktlinie berichtet. In den vergangenen 24 Stunden habe Russlands Truppenverband Süd am Frontabschnitt Donezk eine ukrainische Attacke zurückgeschlagen und seine Positionen an der vordersten Linie verbessert. Weiterhin habe das russische Militär in der Nähe der Ortschaft Druschkowka ein Munitionslager des Feindes zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einem russischen Raketenangriff sei nahe der Ortschaft Doroschnoje ein ukrainischer Militärzug mit Artillerie-Geschossen getroffen worden. Bei den Kampfhandlungen sind bis zu 340 ukrainische Armeeangehörige getötet oder verletzt worden, erklärte Konaschenkow. Der Gegner habe zudem sechs Panzerfahrzeuge, 13 Wagen, eine Haubitze vom Typ Msta-B und ein Geschütz vom Typ D-20 verloren. Am Frontabschnitt Saporoschje habe das russische Militär zwei ukrainische Offensivversuche abgewehrt. Die jüngsten Personalverluste des Gegners bezifferte Konaschenkow auf bis zu 90 Soldaten. Zwei Panzerfahrzeuge, vier Wagen, drei Geschütze vom Typ M777, zwei Haubitzen vom Typ М119 und ein Geschütz vom Typ FH-70 seien außer Gefecht gesetzt worden. Der Truppenverband West habe am Frontabschnitt Kupjansk sechs ukrainische Attacken zurückgeschlagen. Dabei habe der Gegner bis zu 50 Armeeangehörige verloren. Zerstört wurden auch zwei Panzerfahrzeuge und drei Wagen, teilte der russische Militärsprecher mit. Nach Angaben von Konaschenkow wehrte der Truppenverband Zentrum am Frontabschnitt Krasny Liman zuletzt drei gegnerische Attacken ab. Bis zu 80 ukrainische Armeeangehörige seien getötet worden. Der Gegner habe darüber hinaus zwei Schützenpanzer, drei Panzerfahrzeuge und zwei Pick-ups verloren. Infolge der Kampfhandlungen an der Kontaktlinie südlich von Donezk sind bis zu 100 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen, so Kanschenkow. Der Truppenverband Ost habe dabei zwei Panzerfahrzeuge, drei Wage und zwei Haubitzen vom Typ Akazija und Hyazinth zerstört. Bei der Ortschaft Nowomichailowka sei außerdem ein gegnerisches Munitionslager getroffen worden. Der russische Militärsprecher bezifferte die jüngsten ukrainischen Personalverluste am Frontabschnitt Cherson auf bis zu 20 Kämpfer. Drei Wagen und zwei Haubitzen vom Typ D-30 seien außer Gefecht gesetzt worden." Quelle: RT DE