Bericht: Wasum-Rainer wird Botschafterin in Israel

Die bisherige deutsche Botschafterin in Rom, Susanne Wasum-Rainer, wird laut eines Zeitungsberichts neue Botschafterin in Tel Aviv. Die "Welt" berichtet entsprechend unter Berufung auf Berliner Regierungskreise. Wasum-Rainer löst damit Clemens von Goetze ab, der seit 2015 als Botschafter in Israel tätig ist. Es sei ein lang gehegter Wunsch Wasum-Rainers, Botschafterin in Tel Aviv zu werden, heißt es im Auswärtigen Amt.

Die Spitzendiplomatin war bereits in den 1990er Jahren an der deutschen Botschaft in Tel Aviv. Vor ihrer Botschaftertätigkeit in Rom (seit 2015) war sie Botschafterin in Paris (2012 bis 2015) und von 2009 bis 2012 Leiterin der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts. Quelle: dts Nachrichtenagentur