Russische Truppen rücken am Frontabschnitt Donezk weiter vor

Die russischen Streitkräfte rücken unaufhörlich am Frontabschnitt Donezk vor, wobei die ukrainischen Streitkräfte viele Fehler machen, so ein Scharfschütze der Gruppe Süd der russischen Streitkräfte gegenüber RIA Nowosti. Er sagte: "Meinem Gefühl nach sind wir immer noch auf dem Vormarsch. Es scheint so, als würde ein neuer Feind hinzukommen. Wir schalten ihn aus, setzen ihn außer Gefecht. Der Feind ändert seine Taktik nicht, es gibt viele unausgebildete Soldaten, viele Fehler, bei denen wir sie ertappen, aber insgesamt gibt es Bewegung an der Front." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Kämpfers ist es seiner Scharfschützeneinheit gelungen, innerhalb weniger Monate zwei gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Truppen in Richtung Donezk mit panzerbrechender Brandmunition zu zerstören.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass die Gruppe Süd an diesem Frontabschnitt binnen 24 Stunden bis zu 145 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Munitionsdepots und sechs Fahrzeuge, darunter ein US-amerikanisches AN/TPQ-50-Radarsystem, vernichtet habe." Quelle: RT DE