Verteidigungsminister: Ungarn liefert keine Waffen an die Ukraine

Ungarn liefert keine Waffen an die Ukraine und nimmt in dieser Hinsicht die gleiche Position wie Österreich ein. Dies erklärte der ungarische Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky bei einem Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin Klaudia Tanner. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte er: "Ungarns Position ist klar: Wir liefern keine Waffen in den Konflikt, weil wir seine Eskalation vermeiden wollen. In dieser Hinsicht stehen wir auf einer Plattform mit Österreich. Das neutrale Österreich liefert ebenfalls keine Waffen in den Krieg."

Ungarns Parlament hatte Anfang März 2022 eine Resolution verabschiedet, die Waffenlieferungen in die Ukraine von ungarischem Gebiet aus verbietet. Außenminister Péter Szijjártó hatte erklärt, dass dies zum Schutz des von ethnischen Ungarn bewohnten Gebiets Transkarpatien geschehe, da Waffenlieferungen über dieses Gebiet zu einem militärischen Ziel werden könnten."

