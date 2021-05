Mehrere Tote bei Seilbahn-Unglück in Italien

In Norditalien in der Nähe des Lago Maggiore sind am Sonntag 14 Personen bei einem Seilbahn-Unglück ums Leben gekommen. Nur ein fünfjähriger Junge einer fünfköpfigen israelischen Familie hat das Unglück schwer verletzt überlebt.

Eine Kabine der Seilbahn war demnach auf der Strecke Stresa-Mottarone kurz vor der Ankunft auf dem Berg Mottarone abgestürzt.

Laut Auswärtigem Amt waren keine deutschen Touristen in der verunglückten Gondel.. Die Hintergründe des Unglücks sind zunächst noch unklar, allerdings laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. Bei der Rettungs- und Bergungsaktion waren auch Hubschrauber im Einsatz. Quelle: dts Nachrichtenagentur