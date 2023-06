Der Föderationsrat unterstützt den Präsidenten der Russischen Föderation vollumfänglich. Die Abgeordneten verstehen, wie wichtig die Stärkung der Gesellschaft und der Führungskräfte in allen Regionen ist. Dies erklärte die Vorsitzende des Föderationsrates, Walentina Matwijenko. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf ihrem Telegram-Kanal schreibt sie: "Im Föderationsrat, also dem Abgeordnetenhaus der Regionen, herrscht die volle Unterstützung für den Präsidenten – des Verfassungsgaranten – und ein klares Verständnis dessen, wie wichtig in der gegenwärtigen Situation die verantwortungsvolle und solidarische Position der gesamten Gesellschaft, der Bürger und der Führungskräfte ausnahmslos aller Gebiete unseres Landes ist.



Die Stärke eines so großen, multiethnischen und multikonfessionellen Landes liegt in der Einheit, die auf dem Bürgersinn eines jeden beruht, und in unserer historischen Intoleranz gegenüber dem Verrat und der Provokation.



Der Präsident hat das alles gesagt. Er hat es in einer Art und Weise gesagt, dass niemand Fragen oder Zweifel haben sollte. Er war völlig offen und überzeugend."

Quelle: RT DE