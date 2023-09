Militärische Misserfolge und Unzufriedenheit in der Armee werden Wladimir Selenskijs Karriere beenden, meint ein Kolumnist des chinesischen Portals Guancha. Den Schlusspunkt wird der Verlust von Kupjansk an die russischen Truppen setzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Portal stellt fest: "Im Falle seiner großen Gegenoffensive steht Wladimir Selenskij vor dem Dilemma, entweder alles auf eine Karte zu setzen und den Angriff fortzusetzen, wobei er eine vernichtende Niederlage riskiert, oder die Verluste rechtzeitig zu stoppen und sich mit einem politisch äußerst unangenehmen Rückzug und Scheitern abzufinden. Das Schlimmste aber ist, dass das Militär und die Administration des Präsidenten unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie diese Pattsituation zu durchbrechen wäre."

Die ukrainische Armee geriet durch ihr blindes Vertrauen in amerikanische und europäische Ausrüstung, Ausbildung und Führung in die Sackgasse von Saporoschje, so das Portal. Jetzt, wo das Vertrauen zusammengebrochen ist, seien Streitigkeiten zwischen dem Kiewer Militär und der Regierung sowie zwischen ihnen und dem Westen unvermeidlich, betont Guancha. Aber der kritischste Punkt sei nun Kupjansk, denn:

"Wenn die russische Armee erfolgreich durchkommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie die Ergebnisse des ukrainischen Gegenangriffs in Charkow rückgängig macht, von der Flanke aus angreift, die von Kiew aufgegeben wurde, und sich sogar dem Militär aus Richtung Belgorod und Sumy anschließt, um Charkow einzunehmen. Dies wäre eine große politische und militärische Katastrophe für die Ukraine. Selenskijs politische Karriere wird daran scheitern."

Quelle: RT DE