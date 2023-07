Scott Ritter: Die NATO ist nicht in der Lage, einen konventionellen Krieg gegen Russland zu führen

Nach Ansicht des Ex-Geheimdienstoffiziers der US-Marineinfanterie und ehemaligen UN-Waffeninspekteurs Scott Ritter steht das ukrainische Militär "an der Schwelle zum Zusammenbruch". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein Eingreifen der NATO in den Konflikt, an das sich die Ukrainer mit Blick auf den NATO-Gipfel in Vilnius klammern, soll nach Ansicht des Experten allerdings ausgeschlossen bleiben.

"Die NATO kann diese Art von Krieg nicht führen. Sie hat nicht die Truppen, sie hat nicht die Ausbildung, sie hat nicht die logistische Nachhaltigkeit, sie hat nicht das Kommando und die Kontrolle", sagt Ritter."

Quelle: RT DE