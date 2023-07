Fünf Tage Verteidigungsübungen: Vorbereitungen für den Ernstfall auf Taiwan

Die Bewohner von Taipeh haben am Montag anlässlich Taiwans jährlicher Luftverteidigungsübung den Extremfall geprobt. Die Luftschutzübung begann mit dem Ertönen von Sirenen, anschließend rannten die Bürger zu den Schutzräumen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Durch die jährliche Übung soll die Bereitschaft und die Reaktionsfähigkeit Taiwans angesichts möglicher Bedrohungen aus der Luft getestet und verbessert werden.



Auch das taiwanesische Militär hat am Montag eine fünftägige groß angelegte Verteidigungsübung begonnen, die in erster Linie der Vorbereitung auf einen möglichen bewaffneten Konflikt mit Peking dient. Die Luftwaffe und Luftverteidigungseinheiten beteiligen sich ebenfalls an simulierten Szenarien, die realistische Luftangriffe imitieren sollten. Kriegsschiffe trainierten den Einsatz von Seeminen, um Taipeh gegen mögliche Angriffe von See aus zu schützen.



China hat die USA bereits mehrfach aufgefordert, das Schüren von Konflikten um Taiwan und das Fördern von Separatismus zu unterlassen."

