Washington Post: Putin gewinnt im Streit um die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland

Das NATO-interne Patt um den Beitritt Schwedens und Finnlands zum Bündnis sei ein Geschenk an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, so die US-Zeitung The Washington Post. Trotz der Probleme, die die Türkei, die sich der Aufnahme neuer Mitglieder widersetzt, der NATO bereitet haben mag, sei sie dennoch ein mächtiges und unverzichtbares Mitglied des Bündnisses. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem brauche die NATO die Türkei, um den Westen vor Iran zu schützen. Die Zusammenarbeit mit Ankara würde die Allianz in die Lage versetzen, einen Großteil des Schwarzen Meeres abzuriegeln, betont die Zeitung. Bislang habe nur Wladimir Putin von der internen Konfrontation in der NATO profitiert, so die Washington Post: "Herr Putin ist der einzige Gewinner im Streit um den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands. Je schneller die Türkei und ihre Partner zu einer Einigung kommen, desto besser für das Bündnis." Quelle: RT DE