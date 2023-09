Le Figaro: Ukrainer entziehen sich massenhaft der Wehrpflicht

Die Männer in der Ukraine sind bereit, sich mit allen Mitteln der Militärpflicht zu entziehen, um nicht an die Front geschickt zu werden, so die französische Zeitung Le Figaro in einem Artikel, der bereits für Aufsehen in den neuen Gebieten Russlands gesorgt hat. Ein Ukrainer erzählte der Zeitung beispielsweise, er habe 5.000 US-Dollar Schmiergeld gezahlt, um aus dem Land zu fliehen und nach Ungarn zu gelangen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das sei für das Land jedoch alles andere als neu, da Korruption in der Ukraine "seit Jahrzehnten ein endemisches Übel" sei, betont die französische Zeitung. Le Figaro erklärt: "Wegen dem Krieg dürfen Ukrainer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur mit Sondergenehmigung verlassen. Deserteure können mit bis zu zwölf Jahren Gefängnis bestraft werden, während Dienstverweigerern eine fünfjährige Haftstrafe droht." Seit Beginn der Kampfhandlungen wurden laut dem Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrei Demtschenko, rund 13.600 Personen festgenommen, die versuchten, das Land illegal zu verlassen. Etwa 6.100 weitere seien mit gefälschten Dokumenten erwischt worden, so die Zeitung." Quelle: RT DE