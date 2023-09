Über 50 Tote bei Großbrand in Johannesburg

Im südafrikanischen Johannesburg sind am Donnerstag bei einem Großbrand in einem Wohngebäude über 50 Menschen ums Leben gekommen. 58 Leichen seien am Morgen aus dem fünfstöckigen Haus im Stadtzentrum der Metropole geborgen worden, teilte ein Sprecher der städtischen Notfallversorgung mit.

Zudem seien mindestens 48 weitere Personen verletzt worden. Die Zahl der Opfer könne allerdings noch ansteigen, da die Sucharbeiten weiter fortgesetzt würden. Das Gebäude sei durch den Brand völlig zerstört worden, so der Sprecher weiter. Das Feuer sei mittlerweile eingedämmt worden, derzeit liege der Fokus auf Such- und Bergungsmaßnahmen. Die Brandursache war zunächst unklar, entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Beamte des städtischen Katastrophenschutzes wurden zudem eingeschaltet, um Hilfe für die Betroffenen zu organisieren. Quelle: dts Nachrichtenagentur