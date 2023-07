Juri Dmitrijew, ein Soldat der ukrainischen Streitkräfte, ergab sich den russischen Truppen – und gab vor laufender Kamera bekannt, dass gut 80 Prozent der Soldaten seiner Einheit über 50 Jahre alt gewesen seien: "Wir haben eine Gruppe von 50+, an die 80–85 Prozent des Kollektivs sind so. Man zwang uns im Alter von 58 Jahren, zu rennen und Schusswesten zu tragen, die 16 kg wiegen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Mann gab weiter an: Er ist auf dem rechten Auge blind und hat auf dem linken nur etwa 40 Prozent Sehkraft (im Übrigen infolge des Einschlags einer ukrainischen Mörsergranate). Dennoch wurde er zum Militärdienst eingezogen.

Auch ein anderer Gefangener, Sergei Wakowski, wies darauf hin, dass sich in seiner Einheit viele ältere Menschen befanden. Wie Dmitrijew, wurde auch er in Deutschland ausgebildet – einen Monat lang. Die TASS zitiert:

"Wir wurden für einen Monat zur Ausbildung nach Deutschland geschickt. Als wir aus Deutschland in die Ukraine zurückkamen, sagte man uns: Vergesst, was man euch in Deutschland beigebracht hat, ihr braucht es nicht."

Auch erklärte er, den Soldaten sei nach ihrer Rückkehr in die Ukraine "keine militärische Spezialisierung" zugewiesen worden, für die sie hätten weiter ausgebildet werden müssen. Sondern es wurde nur geprüft, ob sie aus einem Bradley-Schützenpanzer absitzen und in "keilförmiger" Formation laufen können."

Quelle: RT DE