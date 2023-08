LVR: Russisches Militär zerschlägt ukrainische Sabotagegruppe, die Anschläge vor den Wahlen plante

Kämpfer einer russischen Spezialeinheit haben in der Volksrepublik Lugansk eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe unschädlich gemacht. Diese soll Terroranschläge auf örtliche Beamte vor den Wahlen geplant haben. Dies meldet TASS unter Verweis auf eine Quelle in den Sicherheitsbehörden der Republik. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie es heißt, erhielten zuvor russische Kräfte operative Informationen, wonach die gegnerischen Kräfte die Kontaktlinie überschreiten wollten. Die Saboteure seien unter Einsatz von Handfeuerwaffen sowie Artilleriegeschützen eliminiert worden. Hierzu zitiert TASS einen Offizier:

"Unsere Gruppe rückte in das angegebene Gebiet vor, bereitete dann Positionen vor und begann mit der Beobachtung. Als wir den Gegner sahen, nahmen wir das Feuergefecht auf und zwangen ihn, in einer Wehrstellung in Deckung zu gehen. Dann feuerten wir darauf thermobarische Munition aus Granatwerfern und eliminierten den Gegner."

Quelle: RT DE