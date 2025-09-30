Weltaufsicht für Gaza? US-Präsident will internationale Kontrolle

US-Präsident Donald Trump (REP) hat bei einem Treffen mit Israels Premier Benjamin Netanjahu (LIKUD) einen Gaza-Plan vorgestellt, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Vorgesehen sind ein internationales Übergangsgremium und eine Stabilisierungstruppe.

Demnach will Trump selbst den Vorsitz eines Übergangsgremiums übernehmen, dem weitere Staats- und Regierungschefs sowie Persönlichkeiten wie Ex-Premier Tony Blair angehören sollen. Ziel ist, politische Leitplanken zu setzen, Investitionen für den Wiederaufbau zu mobilisieren und eine internationale Verwaltung für kommunale Aufgaben zu etablieren. Die israelische Armee soll sich schrittweise zurückziehen, während eine Stabilisierungstruppe Verantwortung übernimmt.

Unter Bedingungen eines Reformprogramms könnte die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle wiedererlangen. Der Vorstoß folgt auf stockende Friedensbemühungen und Debatten über Sicherheitsgarantien.

Quelle: ExtremNews



