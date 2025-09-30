Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Weltaufsicht für Gaza? US-Präsident will internationale Kontrolle

Weltaufsicht für Gaza? US-Präsident will internationale Kontrolle

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Donald John Trump (2024)
Donald John Trump (2024)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY-SA 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

US-Präsident Donald Trump (REP) hat bei einem Treffen mit Israels Premier Benjamin Netanjahu (LIKUD) einen Gaza-Plan vorgestellt, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Vorgesehen sind ein internationales Übergangsgremium und eine Stabilisierungstruppe.

Demnach will Trump selbst den Vorsitz eines Übergangsgremiums übernehmen, dem weitere Staats- und Regierungschefs sowie Persönlichkeiten wie Ex-Premier Tony Blair angehören sollen. Ziel ist, politische Leitplanken zu setzen, Investitionen für den Wiederaufbau zu mobilisieren und eine internationale Verwaltung für kommunale Aufgaben zu etablieren. Die israelische Armee soll sich schrittweise zurückziehen, während eine Stabilisierungstruppe Verantwortung übernimmt.

Unter Bedingungen eines Reformprogramms könnte die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle wiedererlangen. Der Vorstoß folgt auf stockende Friedensbemühungen und Debatten über Sicherheitsgarantien.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bagel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige