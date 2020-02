Maas spricht mit russischem Außenminister über Lage in Libyen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow telefoniert. Thema des Telefonats sei die Lage in Libyen gewesen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Dienstag in Berlin.

"In dem Gespräch ging es unter anderem um die derzeit in New York laufenden Textverhandlungen für eine Sicherheitsrats-Resolution zu den Beschlüssen der Berliner Libyen-Konferenz und das geplante Treffen des internationalen Follow-up Komitees zu Libyen am kommenden Sonntag", so der Sprecher weiter. Beide Außenminister hätten den erfolgreichen Beginn der 5+5 Militärgespräche zwischen den libyschen Konfliktparteien begrüßt. Quelle: dts Nachrichtenagentur



Anzeige: