Moldawien: Sprengkopf der abgestürzten Rakete mit Sprengstoff entdeckt

Das moldawische Innenministerium teilte am Sonntagmorgen mit, dass in dem Gebiet, in dem am Samstag Raketensplitter gefunden wurden, der Raketensprengkopf entdeckt worden sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Erklärung der Behörde hieß es: "Am Morgen informierten Polizeistreifen die Bewohner der Dörfer Pawlowka und Larga, dass sie sich von der Sicherheitszone fernhalten sollten. Diese musste erweitert werden, da die Einsatzkräfte der Polizei den Sprengkopf der Rakete entdeckten, der mit etwa 80 Kilogramm Sprengstoff geladen ist. Ein Team von Ingenieuren des separaten Kodru-Bataillons der Nationalen Armee wurde mit einer umfassenden Untersuchung beauftragt, um eine Methode zur Beseitigung der Gefahr zu ermitteln." Zuvor hatten die moldawischen Strafverfolgungsbehörden berichtet, dass der Grenzschutzdienst in der Gegend von Briceni an der Grenze zur Ukraine Raketensplitter gefunden habe. Dies ist das dritte Mal, dass Raketentrümmer auf das Territorium der Republik gefallen sind." Quelle: RT DE