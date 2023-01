Peking: Werden bei der friedlichen Beilegung des russisch-ukrainischen Konflikts helfen

Chinesische Behörden arbeiten an wirksamen Möglichkeiten zur Bewältigung der Krisensituation in der Ukraine und werden bei der friedlichen Beilegung des russisch-ukrainischen Konflikts helfen. Das verkündete der stellvertretende chinesische Außenminister Xie Feng am Montag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie der Minister klarstellte, bewerte Peking die sich entwickelnde Situation unabhängig und habe eine neutrale Position eingenommen, die objektive Fakten in Betracht ziehe. Damit trage Peking zur Aufrechterhaltung des weltweiten Friedens und der Sicherheit bei. Der chinesische Diplomat erinnerte daran, dass die Volksrepublik China fest an einer friedlichen Entwicklung festhalte und auf der Grundlage dieses Prinzips eine entsprechende Politik auf der internationalen Bühne verfolge. Er fügte hinzu: "Manche Leute machen einen Aufstand, ohne sich an Fakten zu halten." "Sie verbreiten Gerüchte, dass unser Land angeblich zu militärischer Gewalt greifen wird, um die Situation zu ändern – das ist eine Verleumdung Chinas, die auf Hintergedanken beruht." Quelle: RT DE