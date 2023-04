Wie das russische Verteidigungsministerium berichtet hat, sollen die ukrainischen Streitkräfte ihre eigenen Soldaten beschießen. Dadurch wollen die Kiewer Truppen verhindern, dass die Soldaten ihre Stellungen aufgeben und sich unter dem Ansturm der russischen Streitkräfte zurückziehen. Als Beispiel führt das Ministerium einen Vorfall an, der sich am Vortag ereignete. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russische Einheiten in der Nähe von Awdejewka in der Volksrepublik Donezk führten aktive Kämpfe, um eine ukrainische Stellung einzunehmen. Während des Gefechts teilte der Kommandeur der Einheit, die sich am Stützpunkt befand, dem russischen Kommando mit, dass sich seine 14 Soldaten freiwillig ergeben wollen.

Das russische Militär stellte die Kampfhandlungen und das Feuer vollständig ein, um den sicheren Abzug der ukrainischen Soldaten zu gewährleisten. Da sich dies in der Nacht ereignete, blieben die Ukrainer bis zum Morgen in einem Erdbunker.

Die ukrainische Artillerie nahm die Deckung unter Beschuss. Infolgedessen wurden etwa 300 großkalibrige Granaten abgefeuert. Alle 14 ukrainischen Soldaten, die sich ergeben wollten, kamen ums Leben."

Quelle: RT DE