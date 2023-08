"Sie behandeln uns wie Hunde" – Kriegsgefangene über Lage an Front

In einem am Montag veröffentlichten Interview des Verteidigungsministeriums Russlands hat ein ukrainischer gefangener Soldat mitgeteilt, wie die Lage an der Front aussieht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie schickten jede Menge von uns an die Front, sperrten uns wie Hunde ein und sagten, wir sollten warten", so der Kriegsgefangene." Quelle: RT DE