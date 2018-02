Gabriel hofft auf "baldige positive Entscheidung" im Fall Yücel

Im Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel hofft Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) auf eine schnelle Entscheidung der türkischen Justiz. "In den letzten Tagen und Wochen habe ich über den Fall Deniz Yücel intensive Gespräche mit meinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu geführt", sagte Gabriel am Mittwoch. "Es hat auch mehrere persönliche Treffen gegeben."

Dabei habe er darum gebeten, dass das Gerichtsverfahren von der türkischen Justiz beschleunigt werde. Er hoffe "am Ende auch auf eine baldige positive Entscheidung des unabhängigen türkischen Gerichts", so Gabriel. Quelle: dts Nachrichtenagentur

