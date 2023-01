Orbán: "Schritt für Schritt treiben die Deutschen auf den Krieg zu"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich gegen die Lieferung schwerer Waffen, insbesondere von Panzern, durch Deutschland an die Ukraine ausgesprochen. Er mahnte, dass solche Aktionen die Deutschen näher an eine direkte Beteiligung an dem Konflikt heranführen und betonte: "Zuerst schickten die Deutschen Soldatenhelme und sagten, sie wollten keine tödlichen Waffen dorthin liefern. Jetzt sind es Panzer, und es ist bereits von Flugzeugen die Rede." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Schritt für Schritt treiben die Deutschen auf den Krieg zu", sagte Orban.

Orbán erinnerte daran, dass Ungarn seit dem Beginn des Konflikts im Nachbarland die Lieferung von Waffen an die ukrainische Armee ablehnt. Er fügte hinzu: "Wir liefern keine Waffen und wir wollen Frieden." Quelle: RT DE