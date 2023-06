Im Gegensatz zum Westen teilt Russland anderen Ländern seine Position zur Ukraine respektvoll mit und ist überzeugt, dass diese in der Lage sind, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies der russische Außenminister Sergei Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen in Mosambik hin.

"Bei all unseren Kontakten, sowohl hier als auch in anderen Ländern, in die wir reisen, bei Kontakten mit Gästen, die zu uns kommen, wird natürlich das Ukraine-Thema diskutiert. Wir legen unsere Einschätzungen und unsere Ansätze dar.

Wir erklären und respektieren die intellektuellen Fähigkeiten unserer Gesprächspartner, weil wir glauben, dass sie in der Lage sind, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen, während der Westen diesen Respekt nicht zeigt und verlangt von jedem nur etwas."

Der russische Chefdiplomat stellte fest, dass die westlichen Länder "keine besonderen Ansätze" präsentieren, sondern anderen Ländern ihre Sichtweise aufdrücken und ihnen diktieren, wie sie sich zu verhalten haben."

Quelle: RT DE