Kim Jong-un und Trump weiterhin zu Gipfel bereit

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist weiterhin dazu bereit, US-Präsident Donald Trump zu treffen. Kim würde alle Schritte in die Wege leiten, damit die geplanten Gespräche am 12. Juni in Singapur stattfinden können, sagte am Sonntag der südkoreanische Präsident Moon Jae-in.

In dem koreanischen Grenzort Panmunjeom hatte es am Samstagnachmittag ein überraschendes zweites Treffen zwischen Kim und Moon gegeben. Auch Trump bekräftigte am späten Samstagabend im Weißen Haus die Bereitschaft für ein Treffen: "It`s moving along very nicely. We`re looking at June 12 in Singapore. That hasn`t changed."

Quelle: dts Nachrichtenagentur