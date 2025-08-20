Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Linke plant Protest-Veranstaltung für Gaza

Linke plant Protest-Veranstaltung für Gaza

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 06:54 durch Sanjo Babić
Weltweit demonstrieren Menschen gegen den Völkermord, der von Benjamin Netanjahu geführt wird (Symbolbild)
Weltweit demonstrieren Menschen gegen den Völkermord, der von Benjamin Netanjahu geführt wird (Symbolbild)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Linke plant für den 27. September eine Gaza-Protestveranstaltung in Berlin. Dabei handelt es sich laut Parteispitze allerdings nicht um die Kundgebung "All Eyes on Gaza - Stoppt den Genozid", hinter der unter anderem die Palästinensische Gemeinde steht. Das bestätigte Janis Ehling, Bundesgeschäftsführer der Linken, der "Rheinischen Post".

"Die Linke ist Teil eines Bündnisses, das miteinander zu komplementären Aktionen am selben Tag im Gespräch ist", so Ehling. "Details wird dieses Bündnis zu gegebener Zeit bekannt geben."

Die Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, erklärte, man wolle eine "sehr breite Demonstration" auf die Beine stellen. "Sie soll von einem Bündnis getragen werden, in dem sowohl Palästinenser als auch jüdische Stimmen den Ton angeben und nicht wir als Partei."

Einer Teilnahme an der Gaza-Demonstration von Sahra Wagenknecht, die am 13. September stattfinden soll, erteilte Schwerdtner derweil eine Absage. "Sahra Wagenknecht besticht wieder einmal durch Alleingänge. Wir haben eigene Ideen, klare Forderungen - und wir sprechen auch mittlerweile ganz andere Leute an", sagte sie der Zeitung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

