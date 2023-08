Medien: Kiew hat das stärkste Luftabwehrsystem der Welt, doch die Munition ist knapp

Kiew sei durch das stärkste Luftabwehrsystem der Welt vor russischen Raketenangriffen geschützt, berichtet die britische Zeitung The Times unter Berufung auf eine hochrangige Quelle in den ukrainischen Streitkräften. Der Gesprächspartner sagte: "In der Nähe von Kiew befindet sich jetzt das stärkste Luftabwehrsystem der Welt … das sind Patriot, NASAMS, deutsche IRIS-T, S-300, französische Crotale." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zugleich räumte er ein, dass es an Munition für die genannten Systeme mangele. Ihm zufolge sei es unmöglich, mit der Jahresproduktion von 150 bis 160 Patriot-Raketen eine Militäraktion zu planen, da diese innerhalb eines Monats verbraucht würden. Die Quelle sagte: "Wenn wir bis zum Herbst, Mitte Oktober, warten, werden sie [die russische Armee] wieder die Energieinfrastruktur angreifen. Daran gibt es keinen Zweifel." Quelle: RT DE