Baerbock reist erneut in den Nahen Osten

Außenministerin Annalena Baerbock reist von Donnerstag bis Freitag erneut in den Nahen Osten. Sie werde Jordanien, Israel und den Libanon besuchen, teilte das Auswärtige Amt mit. "Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt Israel im Kampf gegen die Hamas", sagte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise.

"Israel hat das Recht, sich gegen den Hamas-Terror zu verteidigen - in dem Rahmen, den das Völkerrecht für solche Ausnahmesituationen vorgibt." Das sei eine "enorm schwierige Herausforderung" angesichts eines "grausamen Gegners, der Menschen als Schutzschilde missbraucht". Es sei das "perfide Kalkül der Hamas, die palästinensische Zivilbevölkerung Tod, Not und Leid auszusetzen, um den Nährboden für weiteren Terrorismus zu schaffen", so Baerbock.

"Und zugleich zielt der Terror darauf, die bisher erreichten Annäherungsschritte zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn in Gefahr zu bringen und die arabischen Länder vom globalen Norden zu trennen." Dieses "terroristische Kalkül" dürfe nicht aufgehen, sagte die Ministerin. Bei der Reise soll es zudem um die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung gehen: "Die humanitäre Lage für hunderttausende unschuldiger Menschen in Gaza ist katastrophal", sagte Baerbock. "Dass internationale Hilfe, Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung rasch und ungehindert bei den Menschen in Gaza ankommen, ist von zentraler Bedeutung."

Quelle: dts Nachrichtenagentur