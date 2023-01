Rund 100 ukrainische Soldaten wurden in den vergangenen Tagen mit Erfrierungen von der Front im Donbass in Krankenhäuser eingeliefert. Womöglich, weil sie sich bei Frost mit Alkohol warmzuhalten versuchten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärte Oberstleutnant Andrei Marotschko, Sprecher der Volksmiliz der russischen Volksrepublik Lugansk, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur TASS mit Verweis auf Aufklärungsdaten:

"In den vergangenen Tagen wurden etwa 100 Soldaten mit Erfrierungen unterschiedlichen Grades aus der Zone der militärischen Sonderoperation in ukrainische medizinische Einrichtungen eingeliefert – der Großteil in einem Zustand schwerer Alkoholvergiftung."

Marotschko zufolge wurden bei etwa 40 Prozent der ukrainischen Soldaten im Krankenhaus schwere Erfrierungen festgestellt, die zu Amputationen von Gliedmaßen führten.

In den vergangenen Tagen herrschte im Donez-Becken kaltes Wetter. In der Volksrepublik Lugansk beträgt die Lufttemperatur minus 12 bis 14 Grad Celsius."

Quelle: RT DE