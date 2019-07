Trump: USA haben iranische Drohne abgeschossen

Die USA haben nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump eine iranische Drohne abgeschossen. Der Vorfall habe sich in der Straße von Hormus ereignet, teilte Trump am Donnerstag mit.

Die Drohne soll auf unter 1000 Meter an ein US-Marineschiff herangekommen sein. "USS Boxer took defensive action against an Iranian drone. The drone was immediately destroyed", zitierten US-Medien ihren Präsidenten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur