New York Times: Ukrainischer General hält sich nicht an Empfehlungen des Pentagons zu Kupjansk

Nach Angaben der US-Zeitung The New York Times missachtet der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Alexander Syrski, die Empfehlungen des Pentagons, wonach die Kräfte in eine Richtung konzentriert werden sollten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Zeitung zufolge schlugen die US-Militärs vor, so viele Truppen wie möglich auf einen Abschnitt der Front zu konzentrieren, um zu versuchen, die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen. Stattdessen versuche das ukrainische Kommando, Truppen und Ausrüstung gleichmäßig auf die östliche und südliche Richtung zu verteilen. Während die ukrainischen Streitkräfte im Süden und Osten langsam vorrückten, gelang es russischen Einheiten, in der Nähe von Kupjansk im Nordosten der Ukraine vorzudringen, so die Zeitung. Dabei wollte die ukrainische Militärführung weitere Truppen zur Verteidigung an diesen Teil der ausgedehnten Frontlinie verlegen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt an anderen Abschnitten der Front benötigt wurden. Die New York Times beruft sich dabei auf Syrski, der gesagt haben soll: "Wir müssen unter ständigen Artillerie- und Luftangriffen sofort alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Verteidigung an den Fronten zu verstärken und vorzurücken, wo immer es möglich ist." Quelle: RT DE