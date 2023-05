Prigoschin: Stellungen in Bachmut sollen von Spezialeinheit "Achmat" übernommen werden

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Telegramkanals Wojenkory russkoj wesny betonte Prigoschin:



"Ich danke Ramsan Achmatowitsch dafür, dass er sich bereit erklärt hat, unsere Positionen in Bachmut einzunehmen, da er höchstwahrscheinlich in der Lage ist, alles zu besorgen, was man braucht, und über alle notwendigen Ressourcen verfügt. Ich habe mich bereits mit seinen Vertretern in Verbindung gesetzt, um unverzüglich mit der Verlegung der Stellungen zu beginnen, damit unsere Kampfgefährten am 10. Mai um 00.00 Uhr, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem wir nach unseren Berechnungen unser Kampfpotenzial ausgeschöpft haben werden, an unseren Plätzen stehen und die Erstürmung der Ortschaft Bachmut fortsetzen können. Bis zur vollständigen Eroberung von Bachmut sind nur noch etwas mehr als zwei Quadratkilometer übrig. Bachmut wird zweifellos von den Achmat-Kräften eingenommen werden."

Quelle: RT DE