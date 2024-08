USA verstärken Militärpräsenz im Nahen Osten

Die USA haben angekündigt, ihre Militärpräsenz im Nahen Osten noch einmal erhöhen zu wollen. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe befohlen, die Verlegung des Flugzeugträgers "USS Abraham Lincoln" und seiner Begleitschiffe in die Region zu beschleunigen, teilte das Pentagon mit. "Darüber hinaus hat der Minister das Lenkwaffen-U-Boot USS Georgia (SSGN 729) in die Region des Zentralkommandos beordert."

In einem Telefongespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant habe Austin "angesichts der eskalierenden regionalen Spannungen" erneut die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten betont, "alle erdenklichen Maßnahmen zur Verteidigung Israels zu ergreifen".



Beide hätten sich zudem über die israelischen Operationen im Gazastreifen "und die Bedeutung der Begrenzung der Schäden für die Zivilbevölkerung, über die Fortschritte bei der Sicherstellung eines Waffenstillstands und der Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln" ausgetauscht, so das Pentagon.



Bereits vor etwa einer Woche hatten die USA angekündigt, ihre militärische Präsenz aufgrund der Spannungen zwischen Israel und dem Iran im Nahen Osten zu erhöhen. Austin hatte bekannt gegeben, zusätzliche Kreuzer und Zerstörer mit der Fähigkeit zur Abwehr von Raketen in die Region beordert zu haben. Zudem sollten weitere Kampfflugzeuge und zusätzliche bodengestützte Luftabwehrsysteme verlegt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur