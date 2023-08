Russlands Botschafter in den USA: Gespräche in Saudi-Arabien zum Scheitern verurteilt

Die Verhandlungen über die Ukraine in Saudi-Arabien können zu keinem Ergebnis führen, weil Moskau nicht daran teilnimmt, erklärt Anatoli Antonow, Russlands Botschafter in Washington, auf Telegram: "Wir sind Zeuge eines weiteren erfolglosen Versuchs der US-Regierung geworden, Wunschdenken als Realität auszugeben. Es gab in Dschidda keinen diplomatischen Erfolg." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie der Diplomat feststellt, "versuchte Washington, ein schönes Bild von der Unterstützung der USA durch die Staaten des 'Globalen Südens' zu zeichnen, um Russland zu isolieren". Antonow betrachtet die Konferenz als einen Versuch der USA, Staaten, "die eine 'regelbasierte Weltordnung' nicht unterstützen", auf ihre Seite zu ziehen. Der Botschafter wörtlich: "Daher das erwartete Ergebnis des Treffens: Das Fehlen einer einheitlichen Position, wie man bei der Lösung der Krise in der Ukraine vorankommen kann. Es war keine Unterstützung für Kiews berüchtigte 'Friedensformel' in Sicht." Antonow fragt, wie es möglich sei, Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit Russlands zu erörtern, ohne die nationalen Interessen des Landes zu berücksichtigen. Er betont: "Hat irgendjemand immer noch nicht verstanden, dass es in einer solchen Situation unmöglich ist, ein konkretes Ergebnis zu erzielen?" Washington demonstriere absurde Ansätze, indem es Russland entweder von den Verhandlungen ausschließe oder Moskau beschuldige, diese nicht führen zu wollen. Die USA spielten sich als Friedensstifter auf, lieferten gleichzeitig aber Panzer an Kiew." Quelle: RT DE