"Wir sind in unserem Recht" – Tausende Demonstranten in Niger unterstützen die Putschregierung

Nach dem Militärputsch in Niger am vergangenen Mittwoch sind am Wochenende Tausende Demonstranten vor die französische Botschaft gezogen. Sie forderten die Schließung aller ausländischen Stützpunkte, schwenkten aber russische Fahnen und Plakate mit der Aufschrift "Nieder mit Frankreich, es lebe Putin". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Sonntag verbot die neu gebildete Regierung sämtliche Uran und Goldexporte nach Frankreich. Frankreich bezieht über einen Staatskonzern einen Großteil seines Urans aus Niger, während über 80 Prozent der Nigrer keinen Zugang zu Elektrizität haben. Paris hat den Putsch scharf verurteilt. "Angesichts antifranzösischer Proteste in Niger droht Frankreich dem westafrikanischen Land mit einem Eingreifen. Jeglicher Angriff auf französische Staatsangehörige oder Interessen in Niger werde eine unverzügliche und strikte Reaktion Frankreichs nach sich ziehen", erklärte das Präsidialamt in Paris am Sonntag." Quelle: RT DE