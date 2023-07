Inmitten der Spannungen mit Iran: Israel erwirbt weitere F-35-Kampfjets von den USA

Israel will 25 F-35-Flugzeuge von den USA kaufen und damit sein Arsenal an Tarnkappen-Kampfjets um 50 Prozent aufstocken. Die Kampfflugzeuge sind bisher im Rahmen der seit zehn Jahren andauernden Kampagne Tel Avivs gegen Damaskus eingesetzt worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie das israelische Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, wird Israel 25 F-35-Flugzeuge von den USA kaufen und damit sein Arsenal an Tarnkappen-Kampfjets um 50 Prozent aufstocken. Die F-35 sei das modernste Kampfflugzeug der Welt, und Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, das sie einsetzt. Der 3-Milliarden-Dollar-Kauf, mit dem die israelische F-35-Flotte von 50 auf 75 Jets aufgestockt wird, soll nach Angaben des Ministeriums in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Das Geschäft soll demnach über die US-amerikanische Militärhilfe für Israel finanziert werden. Der Hersteller des Flugzeugs, Lockheed Martin, und der Hersteller des Triebwerks, Pratt &; Whitney, hätten sich verpflichtet, israelische Unternehmen in den Produktionsprozess einzubeziehen.

Die Erweiterung des israelischen Waffenarsenals erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo die Spannungen zwischen Israel und dem Iran zunehmen. Israel, das Iran als seinen größten Herausforderer in der Region betrachtet, hat in der Vergangenheit F-35-Jets eingesetzt, um iranische Drohnen abzuschießen, und auch damit gedroht, die iranischen Atomanlagen zu bombardieren. Die F-35 gilt zudem als entscheidend für das, was israelische Strategen als "Krieg zwischen den Kriegen" gegen von Iran unterstützte Einheiten des syrischen Militärs bezeichnen. Seit 2011, als der von den USA geführte verdeckte Krieg gegen Damaskus begann, bombardiert die israelische Luftwaffe Syrien regelmäßig.

Die F-35 der fünften Generation wird vom Militär als "Game-Changer" gepriesen, nicht nur wegen ihrer Offensiv- und Tarnkappenfähigkeiten, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, ihre Systeme mit anderen Flugzeugen zu verbinden und ein Netzwerk für den Informationsaustausch zu bilden.

Iran versucht vor diesen Hintergrund durch neue Militärtechnologie gleichfalls seine Widerstandsfähigkeit gegen Israel zu demonstrieren. Teheran stellte kürzlich eine Hyperschallrakete vor. Die in Iran hergestellte Hyperschallwaffe kann nach iranischen Angaben mit mindestens fünffacher Schallgeschwindigkeit gesteuert fliegen. Da dies der Rakete eine komplexe Flugbahn ermöglicht, ist sie mit herkömmlichen Flugabwehrsystemen nur schwer zu bekämpfen. "

Quelle: RT DE