Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Russlands Verteidigungsministerium hat den täglichen Bericht zur Lage im Ukraine-Konflikt veröffentlicht. Am Frontabschnitt Kupjansk wurden ukrainische Einheiten im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Lugansk bekämpft. In der Folge erlitt die Ukraine Verluste von bis zu 75 Soldaten sowie von zwei gepanzerten Kampffahrzeugen, zwei sonstigen Fahrzeugen und einer Haubitze des Typs D-30. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny-Liman verloren die ukrainischen Streitkräfte bis zu 50 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, einen Pickup und eine D-30-Haubitze. Die ukrainischen Verluste bei Donezk beliefen sich binnen 24 Stunden auf bis zu 285 Soldaten und Söldner. Außerdem wurden ein Panzer, drei Schützenpanzer, zwei Mannschaftstransportwagen, ein gepanzertes Kampffahrzeug, acht Fahrzeuge, zwei Pickups sowie ein Fahrzeug eines Grad-Mehrfachraketenwerfers, vier D-30-Haubitzen und zwei Munitionslager zerstört. In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje verloren Kiews Truppen insgesamt 45 Soldaten, zwei Pickups, eine D-30-Haubitze und eine Artillerie-Selbstfahrlafette vom Typ Krab aus polnischer Produktion. Am Frontabschnitt Cherson kamen im Laufe des Tages bis zu 10 ukrainische Soldaten ums Leben. Zwei Fahrzeuge und eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija wurden zerstört." Quelle: RT DE