Bundesregierung pocht auf Abzug russischer Truppen aus Syrien

Der Syrien-Koordinator der Bundesregierung, Tobias Lindner (Grüne) hat von den neuen Machthabern in Damaskus ein Ende der russischen Präsenz in Syrien gefordert. "Wenn wir sagen, dass die territoriale Integrität Syriens unverletzlich sein muss, dann gilt das für alle Akteure und erst recht für Russland", sagte Lindner dem "Spiegel".

"Die russischen Basen in Syrien müssen schließen und Russland seine Truppen abziehen."



Die Russen seien in Syrien, damit sie in Libyen und in Afrika operieren könnten, so der Staatsminister im Auswärtigen Amt. "Die russische Präsenz in Syrien betrifft unsere eigene Sicherheit."

